"Работу Станковича в "Спартаке" нельзя назвать успешной. Команда идет ниже ожидаемого места в турнирной таблице, попадание в тройку сильнейших по итогам сезона тоже под вопросом. Российский тренер справлялся бы в "Спартаке" не хуже Станковича. Но красно-белые последнее время почему-то назначают только иностранных специалистов", - поделился Непомнящий.
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом 2024-го года. По итогам первого круга красно-белые под управлением Станковича занимают 5-е место в турнирной таблице. Отставание команды от лидирующего "Краснодара" составляет 9 очков.
В 16-м туре РПЛ "Спартак" примет на своем поле "Локомотив". Всего до конца календарного года красно-белые проведут три матча, где, помимо "Локомотива", в соперниках у них "Краснодар" и "Пари НН".
Источник: "РБ Спорт"
Непомнящий: работу Станковича в "Спартаке" нельзя назвать успешной. Российский тренер справлялся бы не хуже
Экс-наставник "Томи" Валерий Непомнящий оценил работу сербского главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"