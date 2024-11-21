"Я не понимаю, почему мы мусолим фамилию Дзюбы. Ладно бы он там последние пять матчей забивал в каждой игре тогда. Наверное, в таком случае был бы вопрос. Но мы говорим о футболисте, который не наиграл на вызов", - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
Артём Дзюба с сентября 2024 года выступает в составе тольяттинского "Акрона". В текущем сезоне 36-летний нападающий в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых забил соперникам два гола и отдал партнёрам три голевые передачи.
В одном из последних интервью футболист рассказал, что хочет получить вызов в сборную России, чтобы забить гол и стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории. На данный момент Дзюба в этом списке делит первое место с Александром Кержаковым - у обоих на данный момент по 30 забитых голов.
Корнеев: не понимаю, почему мы мусолим фамилию Дзюбы
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о возможности вызова нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы в расположение национальной команды.
Фото: ФК "Акрон"