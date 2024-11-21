"Краснодар" в этом году возмужал. Сейчас у них хорошо организована и поставлена игра, а также перестали пропускать. Очень хорошо у них укомплектованы все линии, они не позволяют сопернику создавать практически ничего. Просто раскрылась команда, все отрабатывают в обороне и атаке. С "Краснодаром" очень тяжело играть, они изначально начинают прессинговать на чужой половине", - приводит слова Колыванова "Матч ТВ".
В первых 15 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" одержал 11 побед и 4 раза сыграл вничью. Тем самым, "быки" набрали 37 очков, которые позволяют команде Мурада Мусаева на данный момент занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от "Зенита", который сейчас располагается на второй строчке, составляет одно очко.
В следующем туре футбольный клуб "Краснодар" на выезде сыграет против подмосковных "Химок". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Портал Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию данного матча.
Колыванов: "Краснодар" в этом году возмужал, команда просто раскрылась
Бывший главный тренер "Уфы" и "Торпедо" Игорь Колыванов поделился своими впечатлениями от выступления "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"