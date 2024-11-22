По информации источника, на этой неделе РПЛ провела встречу с представителями всех клубов чемпионата России, чтобы услышать от них пожелания по улучшению лиги. В частности, на встрече обсуждалось увеличение зрительской аудитории.
Одно из пожеланий на встрече лиги с клубами чемпионата - улучшение качества вещания РПЛ и продукта в целом. Отмечается, что развитие РПЛ никак не должно зависеть от того, находится ли российской спорт в изоляции, или нет.
На текущей момент в нынешнем сезоне РПЛ сыграно 15 туров. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого в активе 37 баллов. На втором месте идет петербургский "Зенит", у которого на один балл меньше. Замыкает тройку лидеров столичный "Локомотив", который набрал за первый круг РПЛ 34 очка.
Сегодня, 22 ноября, матчем "Рубин" - "Акрон" начнется 16-й тур РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:00 по столичному времени.
Источник: "РБК Спорт"
Источник: клубы РПЛ работают над созданием стратегии по улучшению чемпионата России
Клубы РПЛ провели стратегическую сессию, на которой обсуждались дальнейшие действия, связанные с улучшением чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ