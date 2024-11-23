"Мы знали, что будет очень много передач на Дзюбу, который хорошо цепляется и сбрасывает мячи. Артем играет очень хорошо, когда держит защитника и чувствует, где тот находится. Поэтому я защитников просил об одном: "Только не прилипайте. Находитесь на метр правее или левее от него, чтобы вы могли выбрать позицию по мячу". Во многих эпизодах это сработало", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 казанский "Рубин" на своём поле сыграл против тольяттинского "Акрона". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба вышел в стартовом составе команды и провёл весь матч без замен. Результативными действиями 36-летний футболист не отметился. Для форварда данная игра стала 9 официальным матчем в составе футбольного клуба из Тольятти, с которым в сентябре 2024 года он подписал однолетний контракт. На счету Дзюбы на данный момент 2 забитых гола и 3 результативных передачи.
Рахимов: просил защитников "Рубина" не прилипать к Дзюбе
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказ, как казанская команда в матче с "Акроном" играла против нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"