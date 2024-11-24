Напомним, экс-партнер Угальде Соболев перешел в клуб с берегов Невы летом 2024 года. На его счету девять матчей за "Зенит", в которых футболист не смог отличиться.
- Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?
- Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды. Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, "Спартак"! – цитирует Угальде "СЭ".
22 летний Угальде в минувшей игре с "Локомотивом" записал в свой актив четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Всего У форварда 12 голов в этом сезоне РПЛ, футболист возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата. Следом за ним идет игрок "Локомотива" Алексей Батраков, который десять раз поразил ворота соперников.
"Спартак" после победы в дерби поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях встретятся с "Краснодаром", игра состоится 1 декабря и начнется в 19:30 мск.
Угальде: не слежу за статистикой Соболева, сосредоточен на себе и игре "Спартака"
Форвард красно-белых Манфред Угальде рассказал, что не следит за статистикой нападающего "Зенита" Александра Соболева, ранее выступавшего за "Спартак".
Фото: Официальный сайт РПЛ