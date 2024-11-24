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Непомнящий: бремя лидерства - очень серьёзный момент, к которому "Краснодар" ещё не привык

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Бремя лидерства — очень серьёзный момент, к которому "Краснодар" ещё не привык. Когда нужно добиться нужного результата в нужный момент — это удел чемпионского характера. "Краснодар" только привыкает к этому. "Зенит" же забил победный мяч на 96-й минуте из ничего. У "быков" хороший уровень игры и футболистов, но нет умения побеждать, когда нужно", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

Вчера, 23-го ноября, петербургский "Зенит" с минимальным счетом одержал победу над "Оренбургом" в 16-м туре РПЛ. "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (2:2) и упустил лидерство в турнирной таблице российского чемпионата. После 16-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками, южане располагаются на второй строчке с 38-ю очками.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов. По итогам сезона-2023/2024 "быки" стали серебряными призерами чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Тюменью" в плей-офф Пути регионов Кубка России. Напомним, что южане заняли третье место на групповом этапе и продолжат борьбу за трофей в нижней сетке турнира.

Краснодар
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