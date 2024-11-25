"Наконец, пришли к тому, что Угальде на позиции центрфорварда - лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением - потому что был Соболев, и в ситуации, когда ты берешь игрока за 15 млн, его надо ставить, а позиция его занята. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества", - поделился Шалимов.
После 16-ти туров чемпионата России московский "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 31 очко. Отставание от 3-го места, которое занимает "Локомотив", составляет 3 очка. В очном матче с "Локомотивом" в 16-м туре "Спартак" одержал разгромную победу (5:2), что позволило красно-белым приблизиться к "железнодорожникам" на расстояние одной победы.
4 гола в ворота "Локомотива" записал на свой счет коста-риканский нападающий "Спартака" Манфред Угальде. Пятый гол забил аргентинец Эсекьель Барко с передачи Угальде. Покер в ворота "Локомотива" позволил Угальде возглавить гонку бомбардиров РПЛ с 12-ю мячами и опередить полузащитника "Локо" Алексея Батракова, в активе которого 10 забитых мячей.
Всего на счету Манфреда Угальде 13+3 по системе гол+пас в 19-ти матчах РПЛ и Кубка России в текущем сезоне. Угальде перебрался в "Спартак" из "Твенте" за 13 миллионов евро в январе 2024-го года. В весенней части прошлого сезона на счету коста-риканского нападающего ноль результативных действий в 12-ти матчах РПЛ и 1 гол в 4-х матчах Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: когда Угальде пришел в "Спартак", место было занято Соболевым. Когда нашли позицию, он начал забивать
Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры нападающего "Спартака" Манфреда Угальде в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Спартака"