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Георгий Джикия: сборная России нужна, надо проводить игры

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Защитник "Химок" Георгий Джикия высказался о ноябрьских матчах сборной России.
Фото: ФК "Химки"
"Конечно, смотрел оба матча сборной России. Всегда смотрю, поддерживаю и переживаю. Что касается соперников, неоднократно говорил, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, но сборная России нужна, надо проводить игры", - цитирует Джикию "Чемпионат".

В ноябре сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0 - встреча проходила на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Также команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Сирией, встреча прошла в Волгограде и завершилась победой сборной России со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году национальная команда России может сыграть с Шри-Ланкой, Сенегалом и Нигерией.

Георгий Джикия
Сборная России
Химки
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