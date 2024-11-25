"Конечно, смотрел оба матча сборной России. Всегда смотрю, поддерживаю и переживаю. Что касается соперников, неоднократно говорил, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, но сборная России нужна, надо проводить игры", - цитирует Джикию "Чемпионат".
В ноябре сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0 - встреча проходила на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Также команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Сирией, встреча прошла в Волгограде и завершилась победой сборной России со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году национальная команда России может сыграть с Шри-Ланкой, Сенегалом и Нигерией.
Георгий Джикия: сборная России нужна, надо проводить игры
Защитник "Химок" Георгий Джикия высказался о ноябрьских матчах сборной России.
Фото: ФК "Химки"