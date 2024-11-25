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"Аталанта" интересуется полузащитником "Краснодара" Сперцяном

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Итальянская "Аталанта" заинтересована в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, агент Эдуарда Сперцяна уже провел встречу с представителями итальянского клуба. Сообщается, что трансфер зимой маловероятен, "Аталанта" будет продолжать следить за полузащитником на протяжении всего сезона.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата с 38-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко.

Источник: "РБ Спорт".

Аталанта
Эдуард Сперцян
Краснодар
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