По информации источника, агент Эдуарда Сперцяна уже провел встречу с представителями итальянского клуба. Сообщается, что трансфер зимой маловероятен, "Аталанта" будет продолжать следить за полузащитником на протяжении всего сезона.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата с 38-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко.
Источник: "РБ Спорт".
"Аталанта" интересуется полузащитником "Краснодара" Сперцяном
Итальянская "Аталанта" заинтересована в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"