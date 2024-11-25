"Сейчас тренеры "Динамо" ударились в эксперименты с составом, не в ту сторону пошли. Какие-то непонятные товарищеские матчи. Вот игра с любительским "Амкалом" - это что, футбол? Вот динамовцы и показывают шоу болельщикам. Тренеры идут на поводу у руководителей, и команда, такое впечатление, никому не нужна", - заявил Силкин.
По итогам 16-ти туров московское "Динамо" занимает в турнирной таблице чемпионата России 5-е место. В активе бронзовых призеров прошлогоднего розыгрыша РПЛ 31 очко. В матче 16-го тура бело-голубые упустили победу в выездном матче с "Факелом" (1:1), пропустив гол на 90+9 минуте игры.
В паузу на матчи национальных сборных московское "Динамо" провело товарищеский матч с медиафутбольным клубом "Амкал". Игра завершилась минимальной победой любительского клуба (3:2). В составе "Динамо", в частности, на поле появились актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.
Силкин: тренеры "Динамо" идут на поводу у руководителей. Игра с любительским "Амкалом" - это что, футбол?
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о проблемах в стане бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Динамо"