Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
УдинезеНе начат
Венеция
22:45
ЛеччеНе начат

Жуков: "Спартак" может побороться за призовые места в РПЛ. Станкович нашел оптимальный состав

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил выступления "Спартака" в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Спартак" проводит отличный отрезок в РПЛ. Да, есть некоторые проблемы в обороне, но команда забивает больше, чем соперник. Красно-белые прибавили, Станкович нашел оптимальный состав. В первом тайме с "Локомотивом" они показали прекрасный футбол. "Спартак" может побороться за призовые места в РПЛ", - цитирует Жукова "СЭ".

Московский "Спартак" разгромил в столичном дерби "Локомотив" (5:2) в рамках 16-го тура чемпионата России. Покер оформил коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде. Еще один мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

Победа позволила "Спартаку" подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Деяна Станковича 31 очко в 16-ти матчах. Отставание от замыкающего тройку лидеров "Локомотива" теперь составляет 3 очка. Лидирующий в чемпионской гонке "Зенит" опережает красно-белых на 8 очков.

Спартак
Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится