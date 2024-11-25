"Спартак" проводит отличный отрезок в РПЛ. Да, есть некоторые проблемы в обороне, но команда забивает больше, чем соперник. Красно-белые прибавили, Станкович нашел оптимальный состав. В первом тайме с "Локомотивом" они показали прекрасный футбол. "Спартак" может побороться за призовые места в РПЛ", - цитирует Жукова "СЭ".
Московский "Спартак" разгромил в столичном дерби "Локомотив" (5:2) в рамках 16-го тура чемпионата России. Покер оформил коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде. Еще один мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Победа позволила "Спартаку" подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Деяна Станковича 31 очко в 16-ти матчах. Отставание от замыкающего тройку лидеров "Локомотива" теперь составляет 3 очка. Лидирующий в чемпионской гонке "Зенит" опережает красно-белых на 8 очков.
Жуков: "Спартак" может побороться за призовые места в РПЛ. Станкович нашел оптимальный состав
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил выступления "Спартака" в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"