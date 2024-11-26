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Газинский - о Кордобе: это ключевая фигура "Краснодара"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский дал свой комментарий по поводу партнера по команде Джоне Кордобе.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Кордоба — один из ключевых футболистов "Краснодара". Договориться по контракту было важно и для него, и для клуба. Это ключевая фигура, здорово, точки соприкосновения удалось найти, - передает слова Газинского "Матч ТВ".

В этом сезоне колумбиец, выступающий за "Краснодар" с 2021 года, провел за клуб в РПЛ 12 матчей, в которых смог восемь раз поразить ворота соперников и отметиться пятью голевыми передачами на партнеров. В прошлом месяце форвард продлил контракт с "быками" до 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

"Краснодар" имеет в своем активе 38 очков и отстает от лидирующего "Зенита" на один балл.

Юрий Газинский
Джон Кордоба
Краснодар
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