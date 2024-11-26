Радимов заявил, что считает форварда "Спартака" Угальде сильнее Кордобы

- Знаете, тут мне попалось на глаза интервью Червиченко, который сказал, что за 15 миллионов он лучше будет с Кордобой, нежели с Угальде. Но вот я, честно говоря, не уверен, особенно в свете того, что Угальде адаптировался и Угальде моложе. Мне кажется, Угальде будет посильнее Кордобы. И приносит сейчас больше пользы, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, на прошлой неделе "Спартак" на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 5:2. Форвард Манфред Угальде начал встречу с первых минут и забил в этой игре четыре гола. Всего на счету нападающего из Коста-Рики 16 матчей в нынешнем сезоне и 12 забитых мячей. Также Угальде трижды ассистировал своим партнерам. Форвард на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ.
Колумбиец Джон Кордоба в этом сезоне РПЛ принял участие в 12-ти матчах "Краснодара" и восемь раз поразил ворота соперников. В активе Кордобы также пять результативных передач.
Лидером чемпионата России в настоящее время является "Зенит", набравший в 16-ти турах 39 очков. "Краснодар" располагается на второй строчке с 38 баллами. "Спартак", у которого 31 балл, идет на четвертой строчке в таблице.