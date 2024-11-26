— Матч со сборной легионеров, выступающих в РПЛ. Или с молодежкой.
— Да можно и двусторонку провести. Условно — "брунейский" состав против "сирийского". Вроде бы отличный вариант, не надо ничего придумывать. Но! Сразу теряется соревновательный накал. Потому что футболисты все это воспринимают как тренировку, - цитирует Карпина "СЭ".
Напомним, в ноябре сборная России одержала победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Также команда Валерия Карпина одержала победу над Сирией со счетом 4:0. В 2025 году национальная команда России провела товарищеский матч с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0). Сообщалось, что в следующем году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой и Нигерией.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч со сборной легионеров из Российской Премьер-Лиги или со сборной из игроков Медиалиги.
Карпин рассказал, возможен ли матч со сборной легионеров РПЛ
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном матче со сборной легионеров.
Фото: РФС