Напомним, на прошлой неделе самарский клуб на своем поле одержал волевую победу над "Ахматом" (2:1). Ломаев в момент отражения 11-метрового удара травмировал плечо и был заменен.
- Всё нормально. Сегодня съезжу на МРТ, проведу дополнительное исследование. Перелома нет, это радует. Посмотрим, что покажет.
Спасибо всем за переживания! Много людей написало, приятно, что так поддерживают. Надеюсь, дальше будем набирать очки, тем самым благодарить болельщиков, - передает слова Ломаева пресс-служба "Крыльев Советов".
В текущем сезоне Ломаев сыграл в 13-ти матчах РПЛ и пропустил 20 голов, в двух поединках голкипер смог сохранить свои ворота "сухими".
"Крылья Советов" имеют в своем активе 15 баллов, самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют против петербургского "Зенита", поединок пройдет 1 декабря, начало - в 16:30 мск.
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев рассказал о своем состоянии после полученной в матче с "Ахматом" травмы
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев рассказал, в каком состоянии находится после травмы в матче 16-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ПФК "Крылья Советов"