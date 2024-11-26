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Пономарев: ЦСКА нужно уволить Николича и назначить Игнашевича

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Владимир Пономарев, в прошлом выступавший за ЦСКА, выразил мнение, что "армейцам" нужно расстаться со своим главным тренером Марко Николичем.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мне не нравится игра ЦСКА. У команды нет поставленного футбола, и с таким уровнем игры невозможно бороться за призовые места. Руководству клуба стоит отправить Николича в отставку и назначить Сергея Игнашевича. Это правильное решение — нужно доверять своему человеку, бывшему армейцу, - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Сербский специалист Марко Николич возглавил столичный клуб перед началом этого сезона, сменив в команде Владимира Федотова. Под его руководством ЦСКА провел в РПЛ 16 матчей, в которых одержал восемь побед и потерпел пять поражений, три встречи завершились вничью. "Армейцы" с 27 баллами в активе занимают шестое место в таблице.

ЦСКА в 17-м туре на своем поле примет "Рубин", матч пройдет 30 ноября, начало запланировано на 16:30 мск.

Напомним, в прошлом сезоне Игнашевич тренировал "Балтику" и выводил клуб в финал Кубка России, где калининградский клуб уступил "Зениту". Летом специалист ушел из "Балтики".

ЦСКА
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