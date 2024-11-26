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Экс-арбитр ФИФА: утверждения о коррупции в судействе - плохой звонок для "Крыльев Советов"

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал слова губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Действительно, очень громко сказано. Нужно понимать, что это сказал губернатор, мы не можем этому не доверять, значит, у него есть факты и документы. Но при этом у нас есть интервью Павла Каманцева [глава судейского комитета и ЭСК при президенте РФС - прим. ред.], который сказал, что они победили коррупцию в судействе.

Звонок плохой, в первую очередь, для "Крыльев". Если всё подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и арбитрам, которые судили их матчи. Сказать, правда это или нет, не могу, но такого действительно еще не было в нашем футболе", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал заявление о наличии в российском футболе коррупционной системы судейства. По его словам, от самарские "Крыльев Советов" два месяца назад некие преступники требовали оплаты долга, которые образовался в результате неоплаты услуг судейскому корпусу. Более того, в этой системе задействованы больше 10 клубов Российской Премьер-Лиги, а объем средств, которые находятся в обороте, за год превышают 500 миллионов рублей.

Позднее Федорищев сказал, что у него нет фактов, которые бы подтвердили существование подобной системы, и обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела не с чем.

Крылья Советов
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