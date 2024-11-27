"Скажу про Коваленко — каким же надо быть истуканом, чтобы получить желтую карточку, имея уже одну желтую, пойти в такой подкат. Ну это же какое-то неуважение к своим партнерам просто! А Слишкович сказал, мол, я горжусь своими ребятами, они совершили подвиг... Думаю, это сейчас с ними сыграет плохую службу, то есть они подумают, что они могут играть на равных с "Зенитом", а придется играть против таких команд, как тот же "Акрон", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
23 ноября футбольный клуб "Оренбург" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле встречался с петербургским "Зенитом". Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.
На 38-й минуте вторую жёлтую карточку за грубую игру получил полузащитник "Оренбурга" Александр Коваленко. Первый "горчичник" 21-летний футболист получил на 31-й минуте за срыв перспективной атаки. Напомним, что Коваленко в августе 2024 года был продан петербургским "Зенитом" в "Оренбург" за 2 млн евро.
У "Оренбурга" в активе осталось 8 очков и команда Владимира Слишковича продолжила занимать последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Радимов - об удалении Коваленко: каким же надо быть истуканом, чтобы пойти в такой подкат
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника "Оренбурга" Александра Коваленко в матче 16-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Оренбург"