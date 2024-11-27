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Первак: мне никогда не нравился Соболев. И его поведение тоже

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Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о своём отношении к нападающему петербургского "Зенита" Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не хочу уже обсуждать Соболева как игрока, потому что мне он никогда не нравился. В "Спартаке" тоже. И его поведение не нравилось. Кроме того, что он игрок, он же еще человек. Мне не очень нравились эти руки к богу, постоянно какие-то удары футболистов сзади. Купили его и купили", - приводит слова Первака "РБ Спорт".

Александр Соболев в августе 2024 года после 4,5 сезонов, проведённых в московском "Спартаке", перешёл в петербургский "Зенит", который выкупил его за 10 млн евро. Контракт между 27-летним нападающим и действующими чемпионами России был подписан по схеме "3+1".

После перехода форвард в общей сложности провёл в составе сине-бело-голубых 13 официальных матчей, в которых забил соперникам 2 гола, отдал партнёрам по команде 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.

Александр Соболев
Зенит
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