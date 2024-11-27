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Барко: не думаю, что в Ростове после победы над "Локо" у "Спартака" могут быть плохие результаты

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Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что в Ростове после победы над "Локомотивом" могут быть плохие результаты. После победы мы больше мотивированы, хотя у нас нет с этим проблем. Мы готовы к следующей неделе, к играм с "Ростовом" и "Краснодаром", - приводит слова Барко "Чемпионат".

27 ноября московский "Спартак" на выезде проведет второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом". Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв. Первый матч, который прошёл 5 ноября в Москве, завершился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол в той игре забил полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохебби.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит выступление в турнире на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, а проигравший - на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Матчи этих стадий запланированы на 11-13 марта 2025 года.

Ростов
Спартак
Локомотив
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