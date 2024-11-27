"Не думаю, что в Ростове после победы над "Локомотивом" могут быть плохие результаты. После победы мы больше мотивированы, хотя у нас нет с этим проблем. Мы готовы к следующей неделе, к играм с "Ростовом" и "Краснодаром", - приводит слова Барко "Чемпионат".
27 ноября московский "Спартак" на выезде проведет второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом". Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв. Первый матч, который прошёл 5 ноября в Москве, завершился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол в той игре забил полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохебби.
Победитель двухматчевого противостояния продолжит выступление в турнире на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, а проигравший - на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Матчи этих стадий запланированы на 11-13 марта 2025 года.
Барко: не думаю, что в Ростове после победы над "Локо" у "Спартака" могут быть плохие результаты
Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"