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Хомуха: из-за низкой результативности Соболева в "Зените" может появиться еще один форвард

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Бывший главный тренер юношеских сборных России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможных приобретениях "Зенита" ближайшей зимой.
Фото: ФК "Зенит"
"Не думаю, что закупка будет массовой, но очевидно, что им необходим фланговый защитник, потому что Караваев часто травмируется. Если учитывать крайнюю низкую результативность Александра Соболева, то я бы не стал сбрасывать со счетов такое развитие событий, что для конкуренции с Кассьеррой появится еще один центральный нападающий", приводит слова Хомухи "Спорт День за Днём".

Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда сине-бело-голубые приобрели 27-летнего нападающего за 10 млн евро и заключили с ним трёхлетний контракт с возможностью продления срока его действия на ещё один год.

После перехода форвард появился на поле в 13 официальных матчах, в которых забил соперникам два гола, отдал партнёрам по команде одну голевую передачу (все результативные действия были сделаны в матчах Кубка России) и получил три жёлтые карточки.

Александр Соболев
Зенит
Матео Кассьерра
Вячеслав Караваев
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