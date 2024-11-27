"Не думаю, что закупка будет массовой, но очевидно, что им необходим фланговый защитник, потому что Караваев часто травмируется. Если учитывать крайнюю низкую результативность Александра Соболева, то я бы не стал сбрасывать со счетов такое развитие событий, что для конкуренции с Кассьеррой появится еще один центральный нападающий", приводит слова Хомухи "Спорт День за Днём".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда сине-бело-голубые приобрели 27-летнего нападающего за 10 млн евро и заключили с ним трёхлетний контракт с возможностью продления срока его действия на ещё один год.
После перехода форвард появился на поле в 13 официальных матчах, в которых забил соперникам два гола, отдал партнёрам по команде одну голевую передачу (все результативные действия были сделаны в матчах Кубка России) и получил три жёлтые карточки.
Хомуха: из-за низкой результативности Соболева в "Зените" может появиться еще один форвард
Бывший главный тренер юношеских сборных России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможных приобретениях "Зенита" ближайшей зимой.
Фото: ФК "Зенит"