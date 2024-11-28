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Орлов: "Ростов" будет серьезным испытанием для всех команд

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении "Ростова" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Полагаю, что "Ростов" еще обязательно прибавит, потому что у них хорошая команда. А последний матч в Москве против армейцев показал, что у них большой потенциал. Голенков - какой футболист! А еще есть Роналду, есть Моххеби, сейчас он после травмы, но мы помним, как он играл. Плюс у ростовчан подвижный центр поля. Так что ростовчане будут серьезным испытанием для каждой команды, - передает слова Орлова "РБ Спорт".

Напомним, "Ростов" на прошлой неделе в 16-м туре РПЛ на выезде одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. Всего в этом сезоне коллектив Валерия Карпина пять раз победил и шесть раз проиграл, пять поединков завершились вничью.

"Ростов" с 20 баллами идет восьмым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России дончане на своем поле примут "Пари НН", матч пройдет 30 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Вчера, 27 ноября, "Ростов" при своих болельщиках обыграл "Спартак", встреча завершилась со счетом 2:1. "Ростов" вышел в полуфинал Кубка России.

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