Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" перед последним 30-м туром занимало первое место в таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Бело-голубым достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами, но динамовцы в решающем матче уступили с минимальным счетом "Краснодару".
"Всё должно было решиться в финальном матче, но добиться нужного результата мы не смогли. Естественно, ни о каком удовлетворении после матча не могло идти и речи. Но это футбол. Впереди длинный сезон, есть шанс взять реванш. Мы можем стать чемпионами", - сказал Маричаль.
В итоге подопечные Марцела Лички довольствовались бронзовыми медалями, серебро благодаря победе в очном поединке завоевала краснодарская команда, "Зенит" в очередной раз стал чемпионом.
В текущем сезоне "Динамо" занимает пятое место по итогам 16 туров, команда имеет в своем активе 31 очко и отстаёт от лидера "Зенита" на восемь баллов.
Источник: Metaratings
Защитник "Динамо" Маричаль: есть шанс взять реванш за прошлый сезон. Мы можем стать чемпионами
Защитник "Динамо" Николас Маричаль оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"