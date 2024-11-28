"Учитывая странный формат турнира, в котором никто не вылетает, ожидаю интересную игру, в которой "Локомотива" и "Динамо" покажут зрелищный футбол, не глядя на оборону. Обе команда захотят победить. У железнодорожников больше шансов пройти в 1/2 финала, но я думаю, что динамовцы просто так не уступят", - сказал Булыкин.
Кубковый матч пройдет в этот четверг, 28 ноября, на стадионе "РЖД Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Первая игра четвертьфинала закончилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива".
В Российской Премьер-Лиги обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы. По итогам 16 туров динамовцы идут на пятом месте с 31-м набранным очком, "Локомотив" набрал 34 балла и занимает третью позицию.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: "Локомотива" и "Динамо" покажут зрелищный футбол, не глядя на оборону
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 матча Пути РПЛ Кубка России между "Локомотивом" и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"