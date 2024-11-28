"Угальде — техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться. Голевая засуха в прошлом сезоне — стечение обстоятельств. Сейчас Манфред показывает свой уровень. Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно сразу. Его слабое место — игра головой", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В последнем матче "Спартака" в чемпионате России – 2024/25 с московским "Локомотивом" (5:2) Угальде забил 4 гола и сделал результативную передачу. После 16 туров РПЛ он с 12 забитыми голами лидирует в списке лучших бомбардиров, опережая ближайшего преследователя Алексея Батракова из "Локомотива" на 2 мяча. Контракт 22-летнего костариканца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
Александр Мостовой – об Угальде: он показывает свой уровень, но это не отменяет того факта, что за него переплатили
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о форварде "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"