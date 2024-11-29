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Нападающий Роналдо считает, что "Ростов" в этом сезоне может выиграть Кубок России

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Нападающий "Ростова" Роналдо высказался о перспективах команды в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"
"Может ли "Ростов" в этом сезоне выиграть Кубок России? Да, мы всегда ставим перед собой цель идти к золоту, мы всегда стремимся полностью отдавать себя на поле. Но нам нужно ещё много работать, чтобы дойти до этого", - цитирует Роналдо ТАСС.

Напомним, что "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 3:1. Южане сыграют в полуфинале верхней сетки, также до этой стадии дошли: петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Динамо".

После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с "Пари НН".

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