"То, что я мало играю, не стало для меня новостью или случайностью. Весной в "Динамо" я уже не являлся игроком стартового состава. Это тяжело, но тоже часть нашей профессии", - цитирует Смолова Metaratings.
В текущем сезоне Федор Смолов провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего нападающего в 2 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 16-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на одно очко.
Нападающий "Краснодара" Смолов: то, что я мало играю, неслучайно
Форвард "Краснодара" Федор Смолов высказался о количестве игрового времени.
Фото: ФК "Краснодар"