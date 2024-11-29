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Агент Барбоза: переход Угальде в АПЛ из "Спартака" не невозможен, он бы смог там заиграть

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Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Манфреда Угальде в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Англия — единственная страна, в переговорах с которой могут быть трудности. Но переход Угальде в АПЛ из "Спартака" не невозможен. Угальде может играть в АПЛ. Если есть интерес, значит клубы за ним смотрят и считают, что он соответствует уровню", - цитирует Барбозу "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что в нападающем "Спартака" Манфреде Угальде заинтересован ряд европейских клубов, в том числе четыре команды из английского чемпионата.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.

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