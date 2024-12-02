"Зенит" - "Крылья Советов": стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.
Скриншот: РПЛ
Сегодня, 1-го декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, матч пройдет на "Газпром Арене". После 16-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, самарцы занимают 12-е место с 15-ю очками в своем активе.