Махачкалинское "Динамо" примет на своем поле "Факел" в рамках 17-го тура чемпионата России. В основном составе хозяев на поле появятся голкипер и защитник сборной России Давид Волк и Валентин Пальцев. В полузащите с первых минут на поле появится анголец Эгаш Касинтура.
Место в воротах "Факела" займет голкипер Виталий Гудиев, а в полузащите сыграет капитан команды Ираклий Квеквескири. В активе "Динамо" Махачкала 16 очков в 16-ти матчах. Команда занимает 11-е место в РПЛ. У "Факела" 13 очков. Воронежцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.
"Динамо" Махачкала и "Факел" назвали стартовые составы на матч 17 тура РПЛ. Волк и Касинтура - в старте
Стали известны стартовые составы махачкалинского "Динамо" и "Факела" на матч 17-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ