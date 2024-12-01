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Наставник "Зенита" Семак - о поражении "Крыльям": бывают матчи, когда у одних залетает всё, а у других - ничего

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Крыльев Советов" (3:2) в 17-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Каждый год бывают такие матчи, когда у одних залетают все полумоменты, а у других - наоборот. Мы пропустили легко, надо отдать должное игрокам "Крыльев". Их - с победой. К моей команде больших претензий нет. Удача от нас отвернулась", - заявил Семак.

"Зенит" принимал на своем поле "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой гостей. Дублем в ворота бывшего клуба отметился форвард Иван Сергеев, который перебрался в "Крылья Советов" из "Зенита" в летнее трансферное окно.

В активе "Зенита" осталось 39 набранных очков. Отрыв от "Краснодара" по-прежнему составляет 1 очко. "Крылья Советов" поднялись на 10-ю строчку в РПЛ. Самарцы набрали 18 очков в 17-ти матчах чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

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