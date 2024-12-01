Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига останется в команде как минимум до весенней части РПЛ. Как сообщает Metaratings, руководство подмосковного клуба решило не увольнять испанского специалиста по итогам осенней части чемпионата.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что для сохранения работы Артига должен был набрать минимум 4 очка в 3-х заключительных матчах календарного года. В 16-м туре "Химки" сыграли вничью с "Краснодаром" (2:2), в 17-м - одержали выездную победу над "Локомотивом" (3:1).
В рамках 18-го тура "Химки" встретятся с московским "Динамо". Игра пройдет в Москве 8-го декабря.
Metaratings: руководство "Химок" решило оставить Артигу на посту главного тренера команды
Испанский главный тренер "Химок" Франк Артига не покинет свой пост минимум до весны.
Фото: официальный сайт "Химок"