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Силкин: Глебов может повести "Динамо" за собой, бело-голубым не хватает такого футболиста

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном переходе Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
"То, что Глебов вызывается в сборную России, уже о многом говорит. Не все футболисты сразу вписываются в новую команду. Хорошо, что "Динамо" приглашает Глебова. В стане бело-голубых не хватает футболиста, который повел бы команду за собой. Глебов как раз может стать таким игроком для бело-голубых", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может перейти в московское "Динамо" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро. Спортивный директор южан заявил, что на данный момент никаких переговоров по трансферу игрока не ведется.

В текущем сезоне Данил Глебов провел за "Ростов" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока сборной России с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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