"Сборы "Рубина" состоятся в Турции. Все три сбора пройдут в Белеке с 15 января", - проводит слова пресс-службы клуба "СЭ".
По итогам 17 проведенных туров РПЛ "Рубин" набрал 23 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.
В заключительном матче перед зимней паузой в чемпионате России казанцы сыграют в гостях с махачкалинским "Динамо". Встреча 18-го тура пройдет в субботу, 7 декабря.
"Рубин" проведет зимние сборы не в России
В пресс-службе "Рубина" рассказали о планах команды на зимний перерыв.
Фото: ФК "Рубин"