"Мы на низком старте по Батракову, в контакте с агентами и готовы участвовать в составлении контракта. Надеюсь, нам это доверят — было бы круто выступить юристами в переходе такого квалифицированного футболиста. Но на текущий момент до конкретных переговоров по Батракову не доходило", – приводит слова Зайцева Sport24.
Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива" и играет в основном составе команды с 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 встречах РПЛ, в которых записал на свой счет 11 голов и 6 результативных передач. На данный момент Батраков возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на третьем месте. После 18-ти туров текущего сезона чемпионата России команда набрала 37 очков, уступая лидирующему "Краснодару" 3 очка.
Спортивный юрист Зайцев: мы на низком старте по Батракову
Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался об интересе зарубежных клубов к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
