Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Спортивный юрист Зайцев: мы на низком старте по Батракову

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался об интересе зарубежных клубов к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы на низком старте по Батракову, в контакте с агентами и готовы участвовать в составлении контракта. Надеюсь, нам это доверят — было бы круто выступить юристами в переходе такого квалифицированного футболиста. Но на текущий момент до конкретных переговоров по Батракову не доходило", – приводит слова Зайцева Sport24.

Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива" и играет в основном составе команды с 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 встречах РПЛ, в которых записал на свой счет 11 голов и 6 результативных передач. На данный момент Батраков возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на третьем месте. После 18-ти туров текущего сезона чемпионата России команда набрала 37 очков, уступая лидирующему "Краснодару" 3 очка.

