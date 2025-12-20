"Прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции — выходит вот так. Тут бизнесмен не я", — написал Акинфеев в соцсети.
В пятницу, 19 декабря Игорь Акинфеев представил собственную коллекцию одежды бренда Makoday Akinfeev. Цены на товары варьируются от 9 299 до 22 799 рублей.
Акинфееву 39 лет. Он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Вместе с московской командой вратарь шесть раз выигрывал чемпионат России, восемь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также голкипер играл в сборной России, в составе которой выиграл бронзовые награды Евро-2008.
ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. За 18 туров первой части сезона-2025/26 команда набрала 36 очков. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.
Акинфеев объяснил высокие цены на свою коллекцию одежды
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал цены на одежду из своей коллекции.
Фото: ПФК ЦСКА