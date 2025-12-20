Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Акинфеев объяснил высокие цены на свою коллекцию одежды

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал цены на одежду из своей коллекции.
Фото: ПФК ЦСКА
"Прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции — выходит вот так. Тут бизнесмен не я", — написал Акинфеев в соцсети.

В пятницу, 19 декабря Игорь Акинфеев представил собственную коллекцию одежды бренда Makoday Akinfeev. Цены на товары варьируются от 9 299 до 22 799 рублей.

Акинфееву 39 лет. Он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Вместе с московской командой вратарь шесть раз выигрывал чемпионат России, восемь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также голкипер играл в сборной России, в составе которой выиграл бронзовые награды Евро-2008.

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. За 18 туров первой части сезона-2025/26 команда набрала 36 очков. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.

