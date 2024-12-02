Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:30
Кристал ПэласНе начат
Лестер
23:15
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
21:00
БарселонаНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:30
МонцаНе начат
Милан
23:00
СассуолоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
20:00
ФрайбургНе начат
Ян
20:00
ШтутгартНе начат
Вердер
22:45
ДармштадтНе начат
Бавария
22:45
БайерНе начат

Морозов: если "Спартак" сам себе забивать не будет, то станет чемпионом

Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Геннадий Морозов высказался о шансах красно-белых стать по итогам сезона чемпионами России.
Фото: ФК "Спартак"
"Если "Спартак" сам себе забивать не будет, то они станут чемпионами. Всё начинается с обороны, её всё равно надо улучшать. Красно-белые вернулись в чемпионскую гонку, но им надо подтверждать это в каждой игре. Сейчас самая важная встреча в году с "Пари НН", - приводит слова Морозова Legalbet.

После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 34 очка, расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание красно-белых от текущего лидера - петербургского "Зенита" - на данный момент составляет 5 очков.

В следующем туре команда Деяна Станковича 7 декабря на своем поле встретится с нижегородским "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится