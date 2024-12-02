"Если "Спартак" сам себе забивать не будет, то они станут чемпионами. Всё начинается с обороны, её всё равно надо улучшать. Красно-белые вернулись в чемпионскую гонку, но им надо подтверждать это в каждой игре. Сейчас самая важная встреча в году с "Пари НН", - приводит слова Морозова Legalbet.
После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 34 очка, расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание красно-белых от текущего лидера - петербургского "Зенита" - на данный момент составляет 5 очков.
В следующем туре команда Деяна Станковича 7 декабря на своем поле встретится с нижегородским "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.
Морозов: если "Спартак" сам себе забивать не будет, то станет чемпионом
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Геннадий Морозов высказался о шансах красно-белых стать по итогам сезона чемпионами России.
Фото: ФК "Спартак"