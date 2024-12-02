"Я говорил, что спад "Краснодара" неизбежен — вот он и наступил. В футболе такое бывает, невозможно пройти весь сезон ровно. Пока я не вижу, что "Краснодар" сможет реально побороться за чемпионство. Команда очень неустойчива психологически", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
В 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Краснодар" на своем поле проиграл московскому "Спартаку" со счётом 0:3. Это поражение стало для команды Мурада Мусаева первым в текущем сезоне РПЛ. На данный момент "быки", набрав за 17 матчей 38 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на одно очко.
В 18-м туре "Краснодар" 8 декабря у себя дома примет московский "Локомотив". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Силкин назвал "Краснодар" психологически неустойчивой командой
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о перспективах футбольного клуба "Краснодар" в борьбе за золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"