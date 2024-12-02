"Он тоже опасен возле штрафной с его переключениями, разворотами. У него низкий центр тяжести. Он как Марадона. Это аргентинская школа, когда у него ступни как резиновые, и они поворачивают игрока в любую сторону", - приводит слова Шавло "Евро-Футбол.Ру".
Эсектель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, когда его за 14 млн евро выкупили у аргентинского "Ривер Плейта". Контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.
После перехода 25-летний полузащитник в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в которых забил соперникам 8 голов, отметился 6 результативными передачами на партнеров и получил 2 желтые карточки.
"Это аргентинская школа". Ветеран "Спартака" сравнил Барко с Марадоной
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Сергей Шавло высказался об игре полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"