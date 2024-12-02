"Они уже не те. Это очевидно, сразу бросается в глаза. Люди выиграли несколько чемпионство подряд. Мотивация действительно притупилась. Но дело не только в этом. Нет внутрикомандной конкуренции. Если бы в "Зените" были футболисты, сопоставимые по уровню с Венделом и Клаудиньо, бразильцам пришлось бы держать себя в тонусе постоянно и не расслабляться.
Они уже достаточно заработали. Никто в Европе им даже близко не предложил бы таких денег! И сейчас бразильцы уже не имеют прежней мотивации…", - приводит слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".
Клаудиньо, которому сейчас 27 лет, является игроком петербургского "Зенита" с августа 2019 года, когда его купили у бразильского "РБ Брагантино" за 12 млн евро. С тех пор полузащитник в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 123 официальных матчах, в которых 21 раз поразил ворота соперников и отметился 31 результативной передачей. При этом в феврале 2023 года бразильский футболист получил российское гражданство.
Вендел, которому сейчас 27 лет, является игроком петербургского "Зенита" с октября 2020 года, когда его купили у португальского "Спортинга" за 20,3 млн евро. С тех пор полузащитник в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 141 официальном матче, в которых 21 раз поразил ворота соперников и отметился 34 результативными передачами.
Хомуха: Вендел и Клаудиньо уже не те - достаточно заработали, нет мотивации
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о полузащитниках петербургского "Зенита" Венделе и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"