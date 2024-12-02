Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:30
Кристал ПэласНе начат
Лестер
23:15
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
21:00
БарселонаНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:30
МонцаНе начат
Милан
23:00
СассуолоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
20:00
ФрайбургНе начат
Ян
20:00
ШтутгартНе начат
Вердер
22:45
ДармштадтНе начат
Бавария
22:45
БайерНе начат

Гурцкая: Осинькин попросился не ехать в Питер на матч с "Зенитом", но его уговорили

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил информацию о том, что главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин решил оставить свой пост.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я был на одном мероприятии, где было сказано, что Игорь Витальевич даже в Питер мог не поехать с командой. По своей воле? Да, он попросился в Питер не ехать. Но его уговорили, потому что там был очень короткий срок", - приводит слова Осинькина "Бомбардир" со ссылкой на новый эпизод шоу "Это футбол. Итоги".

Игорь Осинькин возглавляет футбольный клуб "Крылья Советов" с июля 2020 года. Под его руководством самарцы вышли из ФНЛ в РПЛ и дошли до финала Кубка России. По информации СМИ, на этой неделе 59-летний специалист покинет команду - окончательное решение об этом принято.

Однако губернатор Самарского области Вячеслав Федорищев, который исполняет обязанности учредителя футбольного клуба, сообщил, что тренера не отпустят до конца сезона, даже против его желания.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится