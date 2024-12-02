"Я был на одном мероприятии, где было сказано, что Игорь Витальевич даже в Питер мог не поехать с командой. По своей воле? Да, он попросился в Питер не ехать. Но его уговорили, потому что там был очень короткий срок", - приводит слова Осинькина "Бомбардир" со ссылкой на новый эпизод шоу "Это футбол. Итоги".
Игорь Осинькин возглавляет футбольный клуб "Крылья Советов" с июля 2020 года. Под его руководством самарцы вышли из ФНЛ в РПЛ и дошли до финала Кубка России. По информации СМИ, на этой неделе 59-летний специалист покинет команду - окончательное решение об этом принято.
Однако губернатор Самарского области Вячеслав Федорищев, который исполняет обязанности учредителя футбольного клуба, сообщил, что тренера не отпустят до конца сезона, даже против его желания.
Гурцкая: Осинькин попросился не ехать в Питер на матч с "Зенитом", но его уговорили
Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил информацию о том, что главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин решил оставить свой пост.
Фото: ФК "Крылья Советов"