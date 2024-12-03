"Допускаю, что Соболев может не обогнать Лещука в гонке бомбардиров РПЛ по итогам сезона. Если он не забил ни разу за 10 матчей, то может и не отличаться больше одного раза в оставшихся тринадцати. Хотя, думаю, Александр все-таки пару-тройку мячей забьет во второй части сезона, если серьезно возьмется за дело", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Вчера, 2-го декабря, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитым мячом в составе бело-голубые отметился голкипер Игорь Лещук, поразивший ворота соперника в компенсированное время после подачи мяча с углового.
Форвард Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев в Российской Премьер-Лиге 10 матчей и не отметился результативными действиями.
После 17-ти сыгранных туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Бело-голубые занимают 5-е место в таблице с 32-мя очками в своем активе.
Канчельскис: Соболев может не обогнать Лещука в гонке бомбардиров РПЛ по итогам сезона
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"