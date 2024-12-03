"Кого я могу порекомендовать кого-то "Спартаку" на пост спортивного директора? Никакой квалифицированный европейский специалист не поедет в Россию в период изоляции. Тот же Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Должность спортивного директора московского "Спартака" является вакантной после того, как 10 ноября футбольный клуб покинул португальский специалист Томаш Амарал. Замены ему красно-белые до сих пор не нашли.
Деян Станкович занял пост главного тренера "Спартака" в мае 2024 года. Сербский специалист заключил с футбольным клубом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26. Последним местом работы Станковича был будапештский"Ференцварош", с которым он стал чемпионом Венгрии.
"Приехал в Россию за деньгами". Петржела обвинил Станковича в корысти
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о трудоустройстве в России наставника "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"