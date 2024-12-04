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Пономарев раскритиковал защитника "Спартака" Бабича: пусть занимается борьбой, а не футболом

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру футболиста "Спартака" Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"
- Я не понимаю, почему все молчат на эту тему. Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Недавно он грязно играл против Кордобы, например. Он постоянно хватал Джона сзади руками за туловище и пытался повалить на газон. Выходит, что Бабич – борец? Пусть занимается борьбой тогда, а не футболом. Нет элегантности в игре Бабича, нет ни капли, - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Напомним, 1 декабря красно-белые в гостях разгромили "Краснодар" (3:0) в 17-м туре РПЛ, Бабич вышел на поле с первых минут и провел всю игру. На данный момент в активе столичной команды 34 очка, клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице. В последнем матче перед зимней паузой "Спартак" примет на своем поле "Пари НН", встреча 18-го тура РПЛ состоится 7 декабря.

28-летний Бабич выступает за "Спартак" с лета 2023 года. Всего на его счету 41 матч за красно-белых, в которых он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

В этом сезоне сербский защитник принял участие в 16 матчах РПЛ и дважды отличился забитыми мячами. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до июня 2026 года.

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