Пономарев раскритиковал защитника "Спартака" Бабича: пусть занимается борьбой, а не футболом

- Я не понимаю, почему все молчат на эту тему. Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Недавно он грязно играл против Кордобы, например. Он постоянно хватал Джона сзади руками за туловище и пытался повалить на газон. Выходит, что Бабич – борец? Пусть занимается борьбой тогда, а не футболом. Нет элегантности в игре Бабича, нет ни капли, - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Напомним, 1 декабря красно-белые в гостях разгромили "Краснодар" (3:0) в 17-м туре РПЛ, Бабич вышел на поле с первых минут и провел всю игру. На данный момент в активе столичной команды 34 очка, клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице. В последнем матче перед зимней паузой "Спартак" примет на своем поле "Пари НН", встреча 18-го тура РПЛ состоится 7 декабря.
28-летний Бабич выступает за "Спартак" с лета 2023 года. Всего на его счету 41 матч за красно-белых, в которых он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
В этом сезоне сербский защитник принял участие в 16 матчах РПЛ и дважды отличился забитыми мячами. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до июня 2026 года.