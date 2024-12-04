"Я думаю, что "Оренбург" уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограсия продолжил ту же самую фишку. И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону. Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что этой осенью руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича, которые ранее исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля.
После 17-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками в своем активе. В 18-м туре чемпионата России команда Давида Деограсии сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", который занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Напомним, что "Оренбург" вылетел из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Радимов: я думаю, что "Оренбург" уже вылетел из РПЛ
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о результатах "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"