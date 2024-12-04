"Матч с "Краснодаром" был проиграл самим "Краснодаром". Если посмотрите xG, у "Спартака" было 0,57 - не было даже единицы. "Спартак" не наиграл даже на гол, но забил три. Это говорит о том, что краснодарцы практически сами себе затащили голы. Такого стоячего и неинтересного "Краснодара" вообще не видел в 2024 году", - заявил Червиченко.
Московский "Спартак" одержал разгромную победу над "Краснодаром" (3:0) в матче 17-го тура чемпионата России. Дублем отметился нападающий красно-белых Манфред Угальде. Еще один гол на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Победа позволила "Спартаку" довести количество набранных в сезоне очков до 34-х и подняться на 3-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив "Локомотив".
Серия побед "Спартака" в чемпионате России насчитывает 5 матчей подряд. В заключительном в 2024-м году, 18-м туре РПЛ, красно-белые сыграют на своем поле с нижегородским "Пари НН". Игра пройдет в субботу, 7-го декабря.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: "Спартак" не наиграл даже на гол, но забил три. "Краснодар" сам себе затащил голы
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о крупной победе красно-белых над "Краснодаром" в 17-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"