"Противоречивое мнение о ЦСКА. Были неплохие игры, но со встречи со "Спартаком" пошли матчи низкого уровня. Очков они не набирают, проигрывают. ЦСКА находится на том месте, на котором и должен находиться. Они шестые по составу и по игре", - заявил Ледяхов.
После 17-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место с 28-ю очками. Отставание от 5-го места составляет 4 очка, а отрыв от 7-го - 5 очков. В 5-ти последних турах "армейцы" одержали лишь 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
В заключительном туре первой части сезона ЦСКА сыграет с "Факелом". Матч пройдет в Воронеже 8-го декабря.
Источник: Legalbet
Ледяхов: ЦСКА находится на том месте, на котором и должен. Они шестые по составу и по игре
Фото: официальный сайт ЦСКА