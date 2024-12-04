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Ледяхов: ЦСКА находится на том месте, на котором и должен. Они шестые по составу и по игре

Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался об игре московского ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Противоречивое мнение о ЦСКА. Были неплохие игры, но со встречи со "Спартаком" пошли матчи низкого уровня. Очков они не набирают, проигрывают. ЦСКА находится на том месте, на котором и должен находиться. Они шестые по составу и по игре", - заявил Ледяхов.

После 17-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место с 28-ю очками. Отставание от 5-го места составляет 4 очка, а отрыв от 7-го - 5 очков. В 5-ти последних турах "армейцы" одержали лишь 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

В заключительном туре первой части сезона ЦСКА сыграет с "Факелом". Матч пройдет в Воронеже 8-го декабря.

Источник: Legalbet

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