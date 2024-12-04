"Самарская команда обрела уверенность не после победы над "Зенитом", а после матча с "Ахматом", когда прервала неудачную серию. Плюс после ситуации с коррупционным скандалом, игра с грозненцами стала переломным моментом. Поэтому в Самаре сейчас думают о футболе, а не об обстановке вокруг. Уверен, что "Крылья Советов" имеют шансы обыграть "Ростов", - поделился Бобер.
"Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17-ти проведенных матчей. На счету подопечных Игоря Осинькина 18 набранных очков. В двух последних турах "Крылья" одержали 2 победы и набрали 6 очков. В 16-м туре самарцы переиграли на своем поле "Ахмат" (2:1), в 17-м туре минимально победили на выезде "Зенит" (3:2).
В 18-м туре "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом". Игра пройдет в субботу, 7-го декабря. Матч станет последним для "Крыльев Советов" в 2024-м году.
Источник: "РБ Спорт"
Бобер: "Крылья Советов" обрели уверенность не после победы над "Зенитом", а после матча с "Ахматом"
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер прокомментировал форму команды в концовке первой части сезона.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"