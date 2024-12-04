"Я очень рад за Максима! Желаю ему удачи и обнимаю его! Пусть он продолжит забивать и делать ассисты. Ну и, конечно, пусть благодаря ему "Зенит" будет чемпионом", - приводит слова Данни "ВсеПроСпорт".
Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно. Действующие чемпионы страны заплатили за трансфер россиянина 6.3 миллиона евро, прописанные в его контракте с "железнодорожниками" в качестве отступных.
В первой части сезона Глушенков провел за "Зенит" 9 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Еще 2 гола на Глушенков записал на свой счет в матче за Суперкубок России. В 17-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Акроном". Матч пройдет в субботу, 7-го декабря.
Данни: пусть благодаря Глушенкову "Зенит" станет чемпионом России
Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"